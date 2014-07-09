На Луганщине террористы обстреляли пограничников
Террористы обстреляли пограничников вблизи местного пункта пропуска «Югановка» в Луганской области.
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вечером 7 июля террористы осуществили минометный обстрел места дислокации группировки пограничников вблизи местного пункта пропуска «Югановка».
Обстрел бандиты осуществляли с расстояния около двух километров. Нападение пограничники отбили, однако во время боя 9 военнослужащих получили незначительные осколочные ранения.
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Во время обстрела были повреждены дома жителей Югановки. Жертв среди гражданского населения нет.
Как сообщал УНИАН, в Луганске боевики из минометов обстреляли аэропорт, девятиэтажку и частные жилые дома.