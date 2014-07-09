Террористы захватили больницу в Станице Луганской, врачей выгнали на улицу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Террористы захватили центральную районную больницу в Станице ЛуганскойЛуганской области. Медперсонал заставили покинуть помещение, за что местное население осталось без возможности получать необходимую медицинскую помощь», - заявил он.