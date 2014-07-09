Террористы захватили больницу в Станице Луганской, врачей выгнали на улицу
17:43, 09 июля 2014Политика
0 0
Террористы захватили центральную районную больницу в Станице Луганской и заставили медицинский персонал покинуть помещение.
Террористы оставили жителей Станицы Луганской без медпомощи / joinfo.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеСилы АТО разбили позиции боевиков на Змеиной горе на подъезде к поселку Станица Луганская
«Террористы захватили центральную районную больницу в Станице ЛуганскойЛуганской области. Медперсонал заставили покинуть помещение, за что местное население осталось без возможности получать необходимую медицинскую помощь», - заявил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter