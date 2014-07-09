В Луганской области сепаратисты похитили "свободовца"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной организации ВО «Свобода», по словам его дочери Татьяны, отца отвезли в Кировскую среднюю школу №4, помещение которой сепаратисты в последнее время используют в качестве штаба.

«Мы с матерью обращались к представителям штаба так называемых ополченцев с целью выяснить их требования, но понятных и четких ответов так и не услышали. Сепаратисты заявили, что отец находится у них, но отдавать его они не собираются. Среди предъявляемых ему обвинений – проукраинские высказывания, сопротивление произволу бандитов-сепаратистов, а также его твердая антикоррупционная позиция», – заметила Ткаченко.

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«Петр Ткаченко – известный в городе борец за права предпринимателей, а также человек, который постоянно противостоял режиму Януковича и его прихвостней. В частности, всем в Кировске известна недавняя история о покушении на жизнь членов семьи Ткаченко, которая из-за ангажированности власти не была расследована объективно и до конца. По обоснованному подозрению Петра Ткаченко, то покушение было совершено по заказу властей города и не без участия «правоохранителей», – считает председатель луганской «Свободы» Артем Заика.

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Семья Ткаченко обратилась к правоохранителям с заявлением о похищении человека. Личность одного из участников похищения уже установлена. Им оказался местный сепаратистски настроенный житель.