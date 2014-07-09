Турчинов считает КПУ "ненавидящей свой народ политической силой"
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов прокомментировал внесение Министерством юстиции в суд представления о запрете деятельности Коммунистической партии Украины
По его словам, в Украине "не должно остаться политических сил, которые ненавидят собственный народ и поддерживают оккупантов", цитирует Турчинова Новое время.
"Когда-то Нюрнбергский процесс положил конец фашизму в Европе, надеюсь, что суд примет справедливое решение и положит конец в Украине такому опасному рудименту тоталитаризма, как Коммунистическая партия и коммунистическая идеология", - подчеркнул Турчинов.
Напомним, Министерство юстиции просит Окружной административный суд Киева запретить деятельность КПУ.
В начале мая Турчинов попросил Минюст проверить деятельность КПУ на предмет законности и заявил о возможности ее запрета в судебном порядке в связи с ее возможным участием и активной поддержкой боевиков в Донбассе.
14 июня глава СБУ Валентин Наливайченко предоставил в Минюст документы о запрете КПУ.
СБУ заявляла о том, что в Луганской области местные представители КПУ вербуют боевиков и поставляют стрелковое оружие в места боевых действий.