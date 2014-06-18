В Луганской области КПУ вербует боевиков и поставляет оружие - задержанный террорист

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 14 июня силами антитеррористической операции на пограничном посту у с.Дяково Антрацитовского района Луганской области захвачены 5 боевиков незаконного вооруженного формирования.

Во время задержания у них изъяты ПЗРК различных модификаций, ПТУР «Фагот», два РПГ, ящик тротила, боеприпасы, топографические карты.

Читайте такжеСБУ передала в Минюст доказательства преступлений КомпартииДвое захваченных боевиков являются жителями г. Лутугино Луганской области. Во время допроса они указали, что их вербовали для участия в вооруженном противостоянии руководители местного отделения Коммунистической партии Украины.

По словам боевиков, представители Компартии организовывали также поставки стрелкового оружия в места боевых действий.