Минюст просит суд запретить КПУ (обновлено)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на брифинге в Киеве.

Петренко отметил, что по результатам анализа огромного количества доказательной базы, которая была предоставлена правоохранительным органами Минюсту относительно противозаконных действий со стороны КПУ, “мной сегодня было принято решение: подписан и подан иск о ликвидации Коммунистической партии Украины”.

Петренко отметил, что иск подан в Окружной административный суд Киева, и сегодня уже зарегистрирован.

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“И доказательная база, которая нами была получена, которая составляет около 129 страниц письменных доказательств, видеоматериалы, приобщена к этому иску”, - сказал министр и добавил, что Минюст начал судебный процесс о запрете КПУ и на основании закона о политических партиях, в связи с нарушением этой политической силой ряда положений закона.

Как сообщал УНИАН, 18 мая председатель Верховной Рады Александр Турчинов направил в Министерство юстиции письма с просьбой рассмотреть материалы относительно антиконституционной деятельности Коммунистической партии Украины.

Турчинов в письме ссылается на предоставленную СБУ информацию, которая свидетельствует о том, что лидеры Коммунистической партии Украины и ее представители проводят деятельность в ущерб государственным интересам Украины.