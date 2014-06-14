СБУ передала в Минюст доказательства преступлений Компартии

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

"Что касается коммунистов. Именно Служба безопасности, новая Служба безопасности, за последние 3 месяца все доказательства противозаконной деятельности Компартии и ее представителей не только собрала, но и передала в Минюст официально как доказательную базу для того, чтобы, во-первых, раз и навсегда была снята с регистрации эта организация в Украине, во-вторых - по решению суда - (чтобы была) запрещена ее деятельность", - сказал он.

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Также, по словам Наливайченко, собранные доказательства для того, чтобы снять неприкосновенность с депутатов-коммунистов в Верховной Раде и представителей КПУ в Луганской и Донецкой областях.

"Правда, они среди сепаратистов-боевиков, и принимают достаточно активное вербовочное и другое участие", - заявил глава СБУ