Климкин лично передаст результаты расследования семье погибшего на Донбассе итальянского журналиста

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обещает во время своего визита в Италию встретиться с семьей погибшего в Донецкой области итальянского журналиста Андреа Роккелли и передать его родственникам результаты расследования его смерти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Федерикой Могерини в Киеве.

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“Мне было важно, чтобы госпожа Могерини передала мои соболезнования семье погибшего итальянского журналиста. Мы договорились, что во время моего следующего визита в Рим я обязательно встречусь с его семьей и передам результаты расследования”, - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 24 мая под Славянском, в селе Андреевка, были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин России Андрей Миронов.

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25 мая первый вице-премьер Виталий Ярема сообщил, что, по предварительной информации, иностранные журналисты были обстреляны из минометов сепаратистами, в результате чего, в частности, итальянский фотокорреспондент получил осколочные ранения головы и тела.