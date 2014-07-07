В Донецке в одном из вузов боевики угнали 17 автомобилей
21:54, 07 июля 2014Политика
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В Донецке в одном из вузов боевики угнали 17 автомобилей.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского управления милиции.
Согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Ворошиловский райотдел милиции обратился представитель высшего учебного заведения с заявлением о том, что группа неизвестных под угрозой применения физического насилия завладела 17 легковыми автомобилями, принадлежащими вузу.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего).Проводится расследование.
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