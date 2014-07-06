К берегам Болгарии стягиваются корабли НАТО

В Черном море у берегов Болгарии начинаются масштабные военные учения "Бриз-2014".

В них принимают участие страны акватории - Румыния и Турция, а также моряки из Великобритании, Греции, Италии и Соединенных Штатов, говорится в сюжете ТСН.19:30.

В НАТО подчеркивают, что "Бриз", пусть и был запланирован еще до того, как Россия аннексировала Крым, - но теперь учения приобретают особое значение. Восточно-европейским членам Альянса хотят показать, что они могут положиться на своих партнеров.

В то же время свои учения начал и Черноморский флот России. Напомним, президент РФ Владимир Путин переживает, что России ограничат доступ в Черное море, а также кардинально изменится баланс военных сил в этом регионе. Поэтому Россия и оккупировала Крым, чтобы не допустить туда войска НАТО и таким образом не потерять военный контроль над этим регионом.