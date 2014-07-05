В Донецк направляются колоны террористов со всей области - СМИ

Террористы массово покидают захваченные города Донецкой области и колонами направляются в Донецк, одна из таких колон покинула Константиновку, сообщает издание «Новости Донбасса».

Террористы намерены закрепится в областном центре, так как рассчитывают завербовать здесь в свои ряды местное население и получить дополнительные ресурсы. Это связано с тем, что в результате действий украинских пограничников и военных значительно сократился поток помощи террористам с территории Российской Федерации. Они начинают испытывать недостаток в оружие, деньгах и наемниках. Пока колоны боевиков беспрепятственно продвигаются по территории области. Украинская авиация не бомбит их.

Как сообщалось, сегодня ночью террористы покинули Славянск.

По данным издания, ночью в городе был серьезный бой. Террористы выехали на автотранспорте в сторону Краматорска и города Артемовск. На блокпостах вокруг города осталось небольшое количество боевиков из местных. Основные административные здания города заминированы.

По словам очевидцев, пособники российского террориста Игоря Гиркина (Стрелка) появились в Краматорске, где разместили флаг "стрелковцев" на горсовете.

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Большая часть террористов направляются в Донецк по трассе.

По информации «Новостей Донбасса», в Донецке местные сепаратисты, которые называют себя "ДНР" и банд-группировка "Батальон "Восток" пока не определились, будут ли сотрудничать со "стрелковцами". Как известно, накануне "стрелковцы" попытались взять под контроль областную милицию в Донецке, но "Восток" отбили атаку.

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