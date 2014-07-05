В Краматорск пытаются прорваться две колонны террористов из Славянска
01:49, 05 июля 2014Политика
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На отрезке между Славянском и Краматорском идет ожесточенный бой между украинскими военными и боевиками ДНР.
REUTERS
Как сообщают "Вести" со ссылкой на 95-ю аэромобильную бригаду, которая базируется на горе Карачун, противник пытается покинуть Славянск и укрыться в Краматорске.
"Две колонны террористов пробиваются из Славянска в Краматорск. По ним гасит наша артиллерия", - рассказал участник АТО.
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Напомним, жестокие бои шли в четверг между Краматорском и Славянском. Таким образом, силы АТО пытаются разделить силы ДНР двух городов. В 95-й аэромобильной бригаде, которая находится на горе Карачун между городами, сказали: третьи сутки стрельба здесь не прекращается.
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