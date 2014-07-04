В Краматорске снаряд попал в редакцию последней местной газеты (фото)

В это время никого из сотрудников газеты не было, поскольку в редакции не было света, поэтому жертв удалось избежать, передает ТСН.

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"Технополис" была последней местной газетой, которая выходила в печатной версии. После вчерашнего обстрела издание заявило, что выходить в печать пока не будет, как не будет печататься и последняя в городе газета объявлений "ЧеТВерг".