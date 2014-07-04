В Краматорске снаряд попал в редакцию последней местной газеты (фото)
07:11, 04 июля 2014Политика
0 0обновлено
Днем 3 июля во время обстрела Краматорска один из артиллерийских снарядов попал в редакцию газеты "Технополис".
В это время никого из сотрудников газеты не было, поскольку в редакции не было света, поэтому жертв удалось избежать, передает ТСН.
Читайте такжеКраматорск и Славянск оказались под артобстрелом: есть погибшие и раненые - СМИ
Взорвавшийся в редакции газеты снаряд / tehnopolis.com.ua
"Технополис" была последней местной газетой, которая выходила в печатной версии. После вчерашнего обстрела издание заявило, что выходить в печать пока не будет, как не будет печататься и последняя в городе газета объявлений "ЧеТВерг".
tehnopolis.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter