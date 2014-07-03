Les Echos: лидеры России и Украины обсуждают возможность нового перемирия

В статье Ива Бурдийона под названием «Лидеры России и Украины обсуждают возможность нового перемирия», опубликованной в газете Les Echos, пишется о том, что лидеры Украины, России, Франции и Германии снова пытаются восстановить режим прекращения огня в восточной Украине, о завершении которого объявил в понедельник Петр Порошенко.

Немецкий, французский, российский и украинский министры иностранных дел во второй половине дня в среду попытались найти путем переговоров решение конфликта в восточной Украине. Как сообщил французский дипломат, основными темами четырехсторонних переговоров были прекращение огня и возобновление переговоров между украинским правительством и сепаратистами, а также роль Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ). Говорили, в частности, о том, как создать надежный механизм контроля на российско-украинской границе, через которую, как утверждают украинские власти, поставляется российское оружие, и прибывают боевики в Украину. Немецкие власти считают, что возобновление режима прекращения огня является необходимым условием для продолжения переговоров о реализации мирного плана.

Президент Украины в ночь с понедельника на вторник завершил режим прекращения огня, о котором он объявил в одностороннем порядке две недели назад, чтобы начать наступление с использованием тяжелой артиллерии и авиации на востоке Украины на позиции сепаратистов, которых скрыто поддерживает Москва. Это решение Порошенко поддержали в Соединенных Штатах, заявив, что новая украинская власть имеет право защищать свою страну, в то время как европейцы ответили осудительным молчанием на заявление украинского президента. Такая реакция свидетельствует о деликатной позиции европейцев, которую во вторник во время переговоров в Берлине продемонстрировали Лоран Фабиус, министр иностранных дел Франции, и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер перед Сергеем Лавровым, главой российского МИД, и Павлом Климкиным, который представлял Украину: как вести себя жестко по отношению к Москве и в то же время не побуждать Киев к военным действиям?

Des diplomates européens voient dans la rupture du cessez le feu par Kiev l’influence de Washington. Toutefois, la chancelière allemande, Angela Merkel a jugé utile de ne pas pour autant se montrer trop conciliante avec Moscou, regrettant lors d’une conférence de presse commune avec le patron de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, l’absence de réaction « significative » des insurgés au plan de paix proposé il y a dix jours par Kiev et les embuscades qu’ils auraient mené depuis lors.

Европейские дипломаты подозревают, что на решение о завершении режима прекращения огня повлиял Вашингтон. Тем не менее, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС не стоит так явно показывать, что он соглашается с позицией России, выразив сожаление во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном о том, что со стороны боевиков не последовало какой-либо «значимой» реакции на мирный план, который 10 дней назад предложил украинский президент, и о ловушках, которые они устраивали все это время.