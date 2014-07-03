Bloomberg: Россия возрождает связи с бывшими советскими сателлитами в Восточной Европе

В своей статье под названием «Экономическое давление со стороны России возрождает ее связи с бывшими советскими сателлитами в Восточной Европе», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Ладка Бауэрова и Петер Лаца пишут, что четверть века назад, когда коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы рушились один за другим, разоренный Советский Союз не мог ничего сделать, только наблюдать.

СССР распался, и государства Восточной Европы поспешили присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. В этом регионе, который раньше находился в сфере влияния Советского Союза, Россия, вместо того чтобы посылать туда свои войска, как это было раньше, начала выстраивать сеть экономических связей с бывшими советскими сателлитами. Будь то финансирование венгерской АЭС или проекта «Южный поток» в Болгарии, деньги позволяют России приобрести рычаги влияния в Восточной Европе, говорилось в статье, опубликованной 1 июля в журнале Bloomberg Businessweek.

Лидеры некоторых стран в этом регионе все больше считают нецелесообразным действовать против интересов России, несмотря на ее конфликт с Украиной. Венгерские, словацкие и чешские политики открыто выступают против более жестких санкций ЕС в отношении России, поскольку стремятся сохранить доступ к российским энергетическим ресурсам и рынку потребления, который насчитывает более 140 млн. человек.

«Русские играют с ЕС в классическую игру «разделяй и властвуй»», – считает Отилия Данд, аналитик из Teneo Intelligence, консультант по политическим рискам. «Они делают все, чтобы национальные интересы отдельных стран-членов имели больший вес во время принятия решений, чем общие интересы ЕС».

Кредиты Сбербанка

Секретным оружием России является ОАО Сбербанк, ее крупнейший кредитор, управляемый государством. За последние годы, вложив почти 12 млрд. евро в активы, Sberbank Europe увеличил свое влияние в Центральной Европе и на Балканах. Кроме того что он расширил сеть своих филиалов, банк предоставляет огромные кредиты компаниям в бывших коммунистических странах Европы.

В марте банк согласился предоставить 820 млн. долл. хорватской компании Agrokor d.d, которая сейчас хочет выкупить конкурирующую словенскую компанию Mercator Poslovni Sistem. Благодаря этому соглашению на Балканах появится лидер розничной торговли продовольственными товарами.

Но больше всего внимания Россия уделяет энергетике. В начале этого года она увеличила свое влияние в этой сфере в ЕС, когда подписала соглашение с Венгрией о строительстве двух ядерных реакторов. Для финансирования проекта Кремль предложил венграм кредит на сумму 10 млрд. евро на 30 лет под процент, который был ниже рыночного – чего не могут себе позволить западноевропейские коммерческие банки.

В июне Сбербанк сообщил, что предложит кредитный лимит на сумму 1,2 млрд. долл. словацкой энергетической компании Slovenske Elektrarne AS., управляемой крупнейшей итальянской энергетической компанией Enel. Slovenske Elektrarne пытается закончить строительство спроектированной еще в советские времена атомной электростанции Mochovce.

«Деньги решают все»

Главный исполнительный директор Enel Франческо Стараче сообщил, что его компания рассматривает вопрос о продаже своих подразделений в Словакии в рамках программы по снижению задолженности. Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» является одним из потенциальных покупателей, как сообщают СМИ, в том числе словацкие газеты Sme и Hospodarske Noviny. Представители Enel отказались давать комментарии.

«Политика кредитования является попыткой России получить большое экономическое и геополитическое влияние, и можно сказать, что такая политика стала довольно успешной», – сказал Тимоти Эш, главный экономист лондонского банка Standard Bank Plc (STAN). «Маленьким странам, таким как Венгрия, Словакия, или Сербия, нужны иностранные инвестиции. Деньги решают все».

Но не только страны Восточной Европы ставят на первое место свои собственные экономические интересы, считает Тимоти Эш.

В мае США и некоторые страны-члены ЕС осудили решение Франции не отменять продажу двух военных кораблей типа «Мистраль» России. Италия и Австрия заявили о своей поддержке проекта Газпрома «Южный поток», предназначенного для поставки природного газа в Европу в обход Украины.

Беспокойство в странах Балтии

Такое желание принимать российские деньги не разделяют Польша, Эстония, Латвия и Литва, бывшие коммунистические страны-члены ЕС, которые имеют общие границы с Россией. В отличие от стран Центральной Европы, они хотят ужесточения санкций против Москвы и больше войск НАТО на своей территории.

Чехи, словаки, и венгры считают, что нет никакой необходимости в увеличении военного контингента НАТО на их территории. Они подчеркивают важность деловых отношений со Сбербанком и другими российскими компаниями. Эти страны проводят «оппортунистическую политику в отношении России во время украинского кризиса», – говорит Иржи Пехе, директор Нью-Йоркского университета в Праге и советник бывшего президента Чехии Вацлава Гавела.

Оппортунизм – это именно то, на что рассчитывает Россия, считает Отилия Данд из Teneo Intelligence. Вот почему России так полезно расширять экономические связи с европейскими странами, более бедными и не такими большими, как остальные, но которые имеют право голоса в ЕС. «Для россиян это вопрос эффективности», – сказала аналитик. «Они инвестируют миллиарды долларов в маленькую страну, тем самым покупая её. Это абсолютно рациональное бизнес-решение».