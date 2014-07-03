Экс-нардеп Царев в Москве назвал восток Украины "лучшей частью" России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сегодня в Совете федерации РФ Царев сказал: «Будем писать историю Новороссии для того, чтобы 1 сентября в школах была эта история. В этом году 250 лет с того времени, когда Екатерина основала новороссийскую губернию и заложила эти земли. Это, безусловно, большое событие».

Как заявил Царев, «мы живем с мыслями о России – там люди стоят и живут и очень надеются на вашу помощь». При этом он отметил, что помощь уже оказывается не только от правительства РФ, внешнеполитических ведомств, а также от рядовых россиян. «Когда у меня сожгли дом (в Днепропетровске), я получил столько предложений пожить у кого-то. Если бы я пожил в каждом из них (домов), дома мне не понадобилось бы никогда», - сказал он.

Читайте такжеФилатов: Царев позвонил знакомому и заявил, что с нами уже "все решено"

«Большое спасибо русским. Мы считаем себя русскими, частью большого «русского мира». Больше того, мы считаем, что Новороссия – это лучшая часть России», - заявил Церев.

По его словам, «для нас, когда идет война», очень важна помощь МИД России, Совета федерации России и гуманитарная помощь.

Он отметил, что люди «привыкают жить в условиях войны под взрывами», хотя уезжают многие, но далеко не все. «Идет война, но люди живут - рождаются дети, заключаются свадьбы, выдаются свидетельства, строится государство», - сказал Царев и добавил, что (террористические организиции) «ЛНР» и «ДНР» объединились, так как «вдвоем они сильней, чем по отдельности».

Царев также сообщил, что объявлен конкурс на создание символики «Новороссии».

Читайте такжеСоюз "ЛНР" и "ДНР" возглавил объявленный в розыск Олег Царев

Он признал, что реально никакого перемирия не было (террористы продолжали обстреливать военнослужащих АТО - УНИАН), а гуманитарные коридоры не были созданы.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в ходе «прямой линии» с россиянами президент РФ Владимир Путин назвал юго-восточную Украину «Новороссией» и потребовал обеспечить права русских в этих регионах. «Вопрос даже не в этом, вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан юго-востока Украины. Напомню, пользуясь терминологией царских времен – это Новороссия, и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог и знает», - заявил Путин.

После аннексии в марте украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

Читайте такжеЦарева не могут арестовать в Луганске - и. о. губернатора

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики», за независимость так называемой «Луганской народной республики» – 96%.