Царев объявлен в межгосударственный розыск

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Министерстве внутренних дел Украины.

“Царёв объявлен в межгосударственный розыск”, - отметил собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, в отношении экс-депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

3 июня Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение Царёва к уголовной ответственности и его арест.

25 июня в Луганске был создан так называемый Союз народных республик (СНР), в состав которого вошли террористические организации «Луганская народная республика» и «Донецкая народная республика», временный совет союза возглавил Царёв.