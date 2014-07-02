Царев объявлен в межгосударственный розыск
Лишенный депутатских полномочий лидер сепаратистского движения «Юго-Восток» Олег Царев объявлен в межгосударственный розыск.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Министерстве внутренних дел Украины.
“Царёв объявлен в межгосударственный розыск”, - отметил собеседник агентства.
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Как сообщал УНИАН, в отношении экс-депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.
3 июня Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение Царёва к уголовной ответственности и его арест.
25 июня в Луганске был создан так называемый Союз народных республик (СНР), в состав которого вошли террористические организации «Луганская народная республика» и «Донецкая народная республика», временный совет союза возглавил Царёв.