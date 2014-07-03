Порошенко: Изменения в Конституцию - это вопрос войны и мира

Сегодняшние изменения в Конституцию Украины отвечают на вопрос: быть или не быть Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко представляя в парламенте свой законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины.

«Изменения в Конституцию – это тема намного шире, чем просто государственный строй, форма правления или баланс между ветвями власти. Это ответ на вопрос: быть или не быть соборной, неделимой Украине. Это вопрос войны и мира, который впервые так стоит в украинской истории», - отметил Порошенко.

Читайте такжеОбсуждение изменений в Конституцию происходит “достаточно тяжело” - Турчинов

Он напомнил, что этот проект является самым главным пунктом его мирного плана, поэтому принятие этого проекта сильно разочарует всех «недоброжелателей нашей страны». «Без этого нам не с чем ехать в Донбасс», - отметил президент.

Порошенко призвал не медлить с принятием этого решения. «Мы не имеем ни права, ни возможности откладывать это на месяц-два для длинных разговоров», - сказал он.

Порошенко представил основные нововведения своего проекта, выделив то, что Украина есть и останется унитарным государством, а единственным государственным языком останется исключительно украинский язык.

Он подчеркнул, что основная идея изменений - децентрализация власти, и этот документ приближает Украину к Европе.

Президент призвал народных депутатов поддержать его изменения в Конституцию.

Читайте такжеФракция "Батькивщина" требует отсрочить рассмотрение проекта изменений в Конституцию

Он заметил, что на нынешний состав Верховной Рады выпало немало судьбоносных решений, но важнейший выбор, по его мнению, депутатам суждено сделать сегодня.

«Я рассчитываю на ваше оперативное и позитивное решение. Убежден, что принятие и имплементация изменений в Конституцию дает самый надежный способ урегулирования кризиса в Донбассе, приближает власть к людям», - заявил Порошенко и прибавил, что просит помощи у депутатов. «Прошу, просто нажмите кнопку «за», и это станет победой нашей национальной сборной», - сказал президент.