Порошенко: Изменения в Конституцию - это вопрос войны и мира
Президент подчеркнул, что основная идея изменений в Конституцию децентрализация власти, и этот документ приближает Украину к Европе.
Сегодняшние изменения в Конституцию Украины отвечают на вопрос: быть или не быть Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко представляя в парламенте свой законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины.
«Изменения в Конституцию – это тема намного шире, чем просто государственный строй, форма правления или баланс между ветвями власти. Это ответ на вопрос: быть или не быть соборной, неделимой Украине. Это вопрос войны и мира, который впервые так стоит в украинской истории», - отметил Порошенко.
Читайте такжеОбсуждение изменений в Конституцию происходит “достаточно тяжело” - Турчинов
Он напомнил, что этот проект является самым главным пунктом его мирного плана, поэтому принятие этого проекта сильно разочарует всех «недоброжелателей нашей страны». «Без этого нам не с чем ехать в Донбасс», - отметил президент.
Порошенко призвал не медлить с принятием этого решения. «Мы не имеем ни права, ни возможности откладывать это на месяц-два для длинных разговоров», - сказал он.
Порошенко представил основные нововведения своего проекта, выделив то, что Украина есть и останется унитарным государством, а единственным государственным языком останется исключительно украинский язык.
Он подчеркнул, что основная идея изменений - децентрализация власти, и этот документ приближает Украину к Европе.
Президент призвал народных депутатов поддержать его изменения в Конституцию.
Читайте такжеФракция "Батькивщина" требует отсрочить рассмотрение проекта изменений в Конституцию
Он заметил, что на нынешний состав Верховной Рады выпало немало судьбоносных решений, но важнейший выбор, по его мнению, депутатам суждено сделать сегодня.
«Я рассчитываю на ваше оперативное и позитивное решение. Убежден, что принятие и имплементация изменений в Конституцию дает самый надежный способ урегулирования кризиса в Донбассе, приближает власть к людям», - заявил Порошенко и прибавил, что просит помощи у депутатов. «Прошу, просто нажмите кнопку «за», и это станет победой нашей национальной сборной», - сказал президент.