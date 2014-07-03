МВД усилило охрану Рады в связи с рассмотрением изменений в Конституцию Украины

В обеспечении мер безопасности принимают участие добровольческие подразделения МВД - батальоны милиции - "Золотые ворота", Киев-1, Киев- 2, "Миротворец" подразделения Национальной гвардии батальон "Донбасс", военнослужащие которого после завершения мероприятия отправляются в зону АТО.

Об говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

"При этом все граждане, желающие мирно высказать свою позицию, могут высказать свое мнение по любому вопросу жизни государства собравшись мирно, без оружия и не нарушая права других граждан и общественный порядок.", - отмечается в сообщении МВД.