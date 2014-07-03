МВД усилило охрану Рады в связи с рассмотрением изменений в Конституцию Украины
12:28, 03 июля 2014Политика
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Сегодня в связи с рассмотрением изменений в Конституцию Украины МВД обеспечивает повышенные меры безопасности на Ул. Грушевского, Ул. Садовой, площади перед Верховной Радой.
В обеспечении мер безопасности принимают участие добровольческие подразделения МВД - батальоны милиции - "Золотые ворота", Киев-1, Киев- 2, "Миротворец" подразделения Национальной гвардии батальон "Донбасс", военнослужащие которого после завершения мероприятия отправляются в зону АТО.
Об говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.
"При этом все граждане, желающие мирно высказать свою позицию, могут высказать свое мнение по любому вопросу жизни государства собравшись мирно, без оружия и не нарушая права других граждан и общественный порядок.", - отмечается в сообщении МВД.
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