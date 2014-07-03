Украинские силовики восстанавливают контроль над госграницей с РФ - Тымчук

Об этом сообщает на своей странице в Facebook руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Террористы, деморализованные активизацией АТО на Донбассе, не оказывают серьезного сопротивления в приграничных районах при занятии пограничниками при поддержке армейских подразделений ранее оставленных объектов на границе», - пишет он.

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Однако, вскоре после занятия силовиками этих объектов, начинаются их артиллерийские обстрелы боевиками. Обстрелы ведутся с удаленных позиций, добавил Тымчук.

Также действия силовиков в приграничных районах ощутимо затрудняет повсеместное минирование местности боевиками. В этих районах работают саперы подразделений Вооруженных сил Украины.