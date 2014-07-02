ВР отклонила законопроект о борьбе с браконьерством

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении проголосовали 145 народных депутатов из 254 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось добавить в список охотничьих животных шакала; в список запрещенных орудий лова добавить капканоподобные орудия лова; установить, что селекционный и выборочный диагностический отстрел волка, енотовидной собаки и лисы проводится без лимитов на их использование.

Кроме того, законопроект призван привести Закон Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» в соответствие с Конвенцией «Об охране дикой флоры и фауны и природных сред существования в Европе».Читайте такжеВР планирует запретить передвижные зоопарки и дельфинарии без природной морской воды

Кроме этого, Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" (относительно выполнения международного Соглашения о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц)» (№2017).

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении проголосовали 164 народных депутата из 264, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось внести дополнения в статью 20 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охотах», которыми запрещается охота с применением свинцового шрота на водно-болотных угодьях международного значения.

Такие изменения, отмечается в объяснительной записке, отвечают международному Соглашению о сохранении афро-евразийских водно-болотных птиц.