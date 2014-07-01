ОБСЕ прямо обвинила Россию в оккупации Крыма - резолюция

Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, принятой на 23-й сессии ПА ОБСЕ, которая проходит в Баку, сообщает Радио Свобода.

В резолюции содержится призыв к государствам-членам ОБСЕ «отказываться от признания насильственной аннексии Крыма Российской Федерацией» и выражается «сожаление по поводу вооруженного вмешательства, осуществляемого контролируемыми Российской Федерацией силами в Украине, а также нарушения прав человека, которые они продолжают порождать».

В принятой резолюции говорится о «твердой поддержке суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины, как это определено Конституцией страны».

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Российская делегация настаивала на исключении проекта этой резолюции с повестки дня сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.