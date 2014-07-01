Путин: Россия аннексировала Крым, чтобы не допустить прихода НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.

«Мы, конечно, не имели права оставить крымчан и севастопольцев на произвол воинственных националистов-радикалов, не могли допустить, чтобы существенно был ограничен наш доступ к акватории Черного моря, чтобы на крымскую землю, в Севастополь, в конце концов, а я думаю, достаточно быстро, пришли бы войска НАТО. Был бы кардинально изменен баланс сил в Причерноморье», - сказал Путин.

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По его словам, «в таком случае все, за что боролась Россия начиная с петровских времен, было бы вычеркнуто».