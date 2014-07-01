Поставки тяжелого вооружения из России в Украину противоречат международным нормам – Бильдт

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт называет несовместимыми с международными нормами поставки из России тяжелого вооружения в восточную Украину.

„Большое количество тяжелого вооружения зашло в восточную Украину из России. Это несовместимо с европейскими и международными нормами и законами”, - написал Бильдт на своей странице в Twitter.

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По его словам, за время прекращения огня Украина потеряла 31 военнослужащего, тогда как террористы этот режим прекращения огня „никогда не воспринимали”.

„Новый режим прекращения огня должен быть только взаимным и должен контролироваться”, - считает Бильдт.

Как известно, сегодня Бильдт находится с визитом в Киеве.