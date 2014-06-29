ЕС ожидает освобождения всех заложников, захваченных боевиками на востоке Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в заявлении Внешней службы ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе в связи с освобождением четырех наблюдателей от ОБСЕ.

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"С облегчением узнали об освобождении вчера на восточной Украине четырех наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В пятницу в выводах Европейский совет подчеркнул, что освобождение заложников, в том числе всех наблюдателей ОБСЕ, является одним из четырех важнейших шагов, которые должны быть сделаны до понедельника, 30 июня. Мы ожидаем, что другие заложники, содержащиеся незаконными вооруженными группами в восточной Украине, будут освобождены без задержки", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ЕС вновь заявили о "твердой поддержке уже проделанной работы безопасности мониторинговой миссии, а также мониторинга ОБСЕ относительно имплементации мирного плана президента Порошенко".