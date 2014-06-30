Олланд: Порошенко и Путин договорились о прекращении огня между властями и террористами

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу президента Франции Франсуа Олланда.

Другие пункты договоренности, по сообщениям, предусматривают, в частности, быстрое установление действенного механизма контроля за границей вместе с ОБСЕ и «определение способа контроля за рубежом на трех постах Изварино, Должанский и Червонопартизанск».

Кроме того, договоренность Порошенко и Путина предусматривает «продолжение освобождения заложников и пленных с обоих сторон на основании установленных списков имен» и «организацию предметных трехсторонних переговоров».

По сообщению, сегодня же должна встретиться контактная группа, чтобы достичь договоренности о выполнении этих пунктов. Также договорено, что к этому присоединятся министерства иностранных дел Украины и России.

В сообщении Елисейского дворца не уточнено, кто именно должен быть сторонами трехсторонних переговоров или какой может быть способ контроля за украинской границей в упомянутых трех пунктах, которые сейчас контролируют сепаратисты; Россия осуществляет через них пропуск со своей стороны вопреки договорному обязательству закрыть их после того, как правительство Украины объявило их закрытыми.

Читайте такжеСНБО: решение о продлении АТО или режима перемирия будет принято сегодня до 22.00В Кремле, со своей стороны, об этом разговоре сообщили, что Путин, «в частности, подчеркнул важность продлить режим прекращения огня, а также создать надежный механизм контроля за соблюдением перемирия при активной роли ОБСЕ».

Кроме того, пресс-служба Путина сообщила, что «лидеры высказались за скорейшую организацию третьего раунда консультаций между представителями Киева и юго-восточных регионов». В России каждый раз заявляют о конфликте «на Юго-Востоке Украины», тогда как на самом деле пророссийские вооруженные сепаратисты действуют только на двух частях из восточных областей, Донецкой и Луганской.

Пресс-службы Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель на это время еще не подавали своих сообщений про этот разговор.

Сегодня в 22 часа по киевскому времени должен пройти продленный срок одностороннего прекращения огня, объявленного властями в Киеве. Продление срока приняли из-за решения руководителей стран Европейского союза дать России и сепаратистам время до сегодняшнего дня на выполнение ряда требований, в частности, относительно возобновления украинского контроля над границей. Единственное из четырех выполненных в настоящее время требований - освобождение наблюдателей ОБСЕ, похищенных сепаратистами около месяца назад.

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что решение о том, продолжат ли это прекращение огня или возобновят антитеррористическую операцию, примут сегодня до 22 часов.

По многочисленным сообщениям украинских силовиков, в течение всего времени прекращения огня, которое продолжается уже 10-й день, нападения сепаратистов не прекращались, десятки участников АТО дальше гибли и подвергались ранениям.