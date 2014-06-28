Террористы освободили наблюдателей ОБСЕ в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об освобождении четырех ее наблюдателей, захваченных террористами в Луганской области в конце мая.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ, распространенном в субботу.

После прибытия в Донецк из Луганской области, где они находились в плену, констатировано, что освобожденные находятся в хорошем состоянии. Среди них - граждане Германии, Нидерландов, Российской Федерации и Испании.

Главный наблюдатель, посол Эртугрул Аракан поздравил их с освобождением. “С большим облегчением и счастьем мы приветствуем новость об освобождении наших коллег после месяца плена. Их семьи, друзья и коллеги ждут их. Мы высоко ценим усилия всех сторон, приложенные для их освобождения", - сказал он.

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер в свою очередь отметил, что "вся семья ОБСЕ приветствует безопасное и долгожданное освобождение наших наблюдателей". "Они согласились помочь Украине в критический момент ее истории. Мы гордимся своим вкладом и восхищаемся их мужеством перед лицом очень тяжелых обстоятельств. Специальная мониторинговая миссия сыграла важную роль в ходе текущего кризиса. Я считаю, что продолжение работы миссии жизненно важно для восстановления мира и стабильности на всей территории Украины", - заявил Занньер.

Как сообщал УНИАН, в конце мая ОБСЕ потеряла контакт с двумя группами наблюдателей Специальной мониторинговой миссии общей численностью 8 человек, которые работали в Донецкой и Луганской областях.

В начале июня представитель террористической организации "Донецкая народная республика" Андрей Пургин заявил, что наблюдателей удерживают в Северодонецке, и заметил, что их присутствие является гарантией, что в городе не будут вестись боевые действия.

СБУ сообщала о причастности к похищению наблюдателей "казацких" структур, которые поддерживают террористов на Донбассе.

Читайте такжеМИД Германии: у власти Украины нет аргументов для продления режима перемирия20 июня представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив заявил, что люди, захватившие две группы наблюдателей, не выдвинули никаких требований.

27 июня террористы отпустили четырех наблюдателей ОБСЕ, которых они захватили в Донецкой области.