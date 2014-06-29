Террористы за ночь дважды обстреливали из минометов краматорский аэродром - ИС
08:22, 29 июня 2014Политика
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В ночь с 28 на 29 июня боевиками были обстреляны позиции украинской армии в зоне проведения антитеррористической операции.
REUTERS
Дважды был обстрелян из минометов краматорский аэродром. Огонь велся с городского кладбища и северной части Краматорска, сообщает «Информационное Сопротивление».
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Из стрелкового оружия был обстрелян блок-пост на пересечении дорог на Славянск и Красный Лиман.
Также сообщается, что минометному обстрелу подвергся опорный пункт украинской армии вблизи пограничного пункта пропуска «Бирюково».
Жертв и пострадавших среди украинских военнослужащих нет.
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