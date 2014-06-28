Ночью террористы обстреляли аэродром в Краматорске и два опорных пункта

Об этом пишет Дмитрий Тымчук из группы "Информационное Сопротивление".

"Произведен обстрел силовиков, дислоцированных на аэродроме в Краматорске. Обстрел велся из минометов из пригорода Краматорска. Потерь среди военнослужащих нет", - пишет Тымчук.

Обстрелян опорный пункт сил АТО в Донецкой области. Обстрел произведен из минометов и гранатометов. Во время обстрела террористы также выпустили 7 мин в сторону газораспределительной станции, находящейся в данном районе. Потерь среди сил АТО нет.

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Также, произведен минометный обстрел опорного пункта сил АТО близ Кривой Луки (Донецкая обл.). Обстрел велся со стороны н.п.Николаевка. Потерь среди военнослужащих нет.