Украина не примет гуманитарную помощь РФ для несуществующих беженцев

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии департамента информационной политики МИД по поводу ноты МИД России относительно направления "гуманитарной помощи" в восточные области Украины.

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Как отмечается, 27 июня МИД Украины получило ноту МИД Российской Федерации с информацией о намерении российской стороны направить "гуманитарную помощь в «Донецкую и Луганскую области, а также, возможно, другие регионы, где находятся беженцы".

МИД информирует, что сегодня, 28 июня, российской стороне направлена нота-ответ, в которой отмечается о невозможности принятия этой «гуманитарной помощи», учитывая неопределенность ее конечного адресата.

"Учитывая тот факт, что Донецкая и Луганская области, как и Автономная республика Крым, являются неотъемлемой частью Украины, граждане Украины, которые находятся на этой территории, не могут в принципе иметь статус беженцев", - подчеркивается в комментарии.

Вместе с тем МИД Украины отметило, что «важнейшим шагом со стороны российской стороны, который мог бы способствовать урегулированию ситуации в восточных областях Украины, стала бы практическая поддержка реализации мирного плана президента Петра Порошенко.