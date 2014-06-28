ЕС к понедельнику ожидает прекращения огня на востоке Украины

Об этом заявил в пятницу глава Европейского совета Херман ван Ромпей, пишет Интерфах-Запад.

"Мы ожидаем конкретных шагов к понедельнику. Мы хотим удостовериться в том, что огонь прекращен", - сказал он пресс-конференции в Брюсселе.

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При этом глава Европейского совета отметил, что в Брюсселе "сожалеют о том, что инициатива президента Украины Петра Порошенко о прекращении огня пока не привела к завершению боевых действий на востоке Украины, при этом украинские власти ее придерживаются".

Кроме того, Х.ван Ромпей подчеркнул, что главы стран-членов ЕС выражают решительную поддержку предложенному П.Порошенко плану мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.