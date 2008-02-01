Еврокомиссия найдет 2,5 млрд. евро для Украины: ”а что нам остается?”
Модернизирует ГТС всем миром
Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС не видит других возможностей модернизировать украинскую газотранспортную систему (ГТС), кроме привлечения донорских средств.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.
«Остается только возможность привлечения доноров, поскольку на сегодня нет оснований считать, что «Нафтогаз» сможет инвестировать, ведь финансовая ситуация не настолько хороша. И других возможностей тоже нет», - сказал комиссар ЕС. А.ПИБАЛГС также добавил, что даже частичная приватизация ГТС, которая, возможно, могла бы привлечь необходимые средства, на сегодня не возможна.
Он отметил, что в таких условиях проведение конференции доноров – единственная «корректная» возможность найти необходимые средства.
По словам А.ПИБАЛГСА, донорами могут стать страны Европейского Союза и некоторые международные организации, такие как, например, Мировой банк.
Комиссар выразил убежденность в том, что Еврокомиссии удастся собрать необходимую для модернизации сумму в 2,5 млрд. евро.
«А что нам еще остается? Ведь никто не хочет, чтобы были какие-то перебои в поставках из-за трубопроводов», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 18 января Министерство топлива и энергетики Украины и Европейская комиссия договорились провести в июле-сентябре этого года конференцию доноров с целью привлечения средств на модернизацию и реконструкцию ГТС на сумму в 2,5 млрд. евро до 2013 года.