Еврокомиссия найдет 2,5 млрд. евро для Украины: ”а что нам остается?”

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС не видит других возможностей модернизировать украинскую газотранспортную систему (ГТС), кроме привлечения донорских средств.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

«Остается только возможность привлечения доноров, поскольку на сегодня нет оснований считать, что «Нафтогаз» сможет инвестировать, ведь финансовая ситуация не настолько хороша. И других возможностей тоже нет», - сказал комиссар ЕС. А.ПИБАЛГС также добавил, что даже частичная приватизация ГТС, которая, возможно, могла бы привлечь необходимые средства, на сегодня не возможна.

Он отметил, что в таких условиях проведение конференции доноров – единственная «корректная» возможность найти необходимые средства.

По словам А.ПИБАЛГСА, донорами могут стать страны Европейского Союза и некоторые международные организации, такие как, например, Мировой банк.

Комиссар выразил убежденность в том, что Еврокомиссии удастся собрать необходимую для модернизации сумму в 2,5 млрд. евро.

«А что нам еще остается? Ведь никто не хочет, чтобы были какие-то перебои в поставках из-за трубопроводов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 января Министерство топлива и энергетики Украины и Европейская комиссия договорились провести в июле-сентябре этого года конференцию доноров с целью привлечения средств на модернизацию и реконструкцию ГТС на сумму в 2,5 млрд. евро до 2013 года.