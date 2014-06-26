Порошенко: Мирный план заработает только при поддержке России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Президент напомнил, что мирный план был поддержан всеми странами мира, за что Украина им благодарна.

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«Вместе с тем очевидно, что этот мирный план заработает лишь при поддержке России. Пока, к сожалению, этой поддержки абсолютно недостаточно», - подчеркнул он.

«Хорошо, что Совет федерации уже не собирается, наконец, объявлять войну Украине, но войну никто не объявлял, ее просто ведут, ведут сейчас, в эти минуты», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, наемники продолжают пересекать украинскую границу.

Он проинформировал о своем вчерашнем телефонном разговоре – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом РФ Владимиром Путиным.

«(президент России) выразил свою поддержку мирного плана, мы с надеждой ожидаем теперь реальных шагов, и я с этой трибуны хочу еще раз настоятельно призвать Россию способствовать урегулированию ситуации: поддержите мирный план действиями, а не словами», - сказал Порошенко.

«Этими действиями мы останавливаем смерти гражданских и военных людей, которые защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Мы ожидаем этих действий. Усильте охрану границы, остановите нелегальный поток военной техники, перестаньте рекрутировать наемников, в конечном итоге – отведите войска», - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что украинский народ не хочет войны, и все идеи сепаратизма украинскому народу были навязаны извне. «Украина является монолитной, необходимо остановить потоки лжи и ненависти, которые распространяются российскими СМИ, это не способствует установлению мира», - отметил президент.

Он заметил, что готов привлечь российских специалистов к мониторингу границы, который должен осуществлять ОБСЕ. «Чтобы удостовериться в жестком соблюдении законодательства, на что мы обязались», - подчеркнул Порошенко.