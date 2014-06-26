Порошенко: Мирный план заработает только при поддержке России
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал Россию поддержать мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе действиями, которых пока недостаточно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
Президент напомнил, что мирный план был поддержан всеми странами мира, за что Украина им благодарна.
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«Вместе с тем очевидно, что этот мирный план заработает лишь при поддержке России. Пока, к сожалению, этой поддержки абсолютно недостаточно», - подчеркнул он.
«Хорошо, что Совет федерации уже не собирается, наконец, объявлять войну Украине, но войну никто не объявлял, ее просто ведут, ведут сейчас, в эти минуты», - подчеркнул Порошенко.
По его словам, наемники продолжают пересекать украинскую границу.
Он проинформировал о своем вчерашнем телефонном разговоре – с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, президентом РФ Владимиром Путиным.
«(президент России) выразил свою поддержку мирного плана, мы с надеждой ожидаем теперь реальных шагов, и я с этой трибуны хочу еще раз настоятельно призвать Россию способствовать урегулированию ситуации: поддержите мирный план действиями, а не словами», - сказал Порошенко.
«Этими действиями мы останавливаем смерти гражданских и военных людей, которые защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Мы ожидаем этих действий. Усильте охрану границы, остановите нелегальный поток военной техники, перестаньте рекрутировать наемников, в конечном итоге – отведите войска», - подчеркнул Порошенко.
Он подчеркнул, что украинский народ не хочет войны, и все идеи сепаратизма украинскому народу были навязаны извне. «Украина является монолитной, необходимо остановить потоки лжи и ненависти, которые распространяются российскими СМИ, это не способствует установлению мира», - отметил президент.
Он заметил, что готов привлечь российских специалистов к мониторингу границы, который должен осуществлять ОБСЕ. «Чтобы удостовериться в жестком соблюдении законодательства, на что мы обязались», - подчеркнул Порошенко.