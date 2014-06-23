ЕС призывает Россию "применить свое влияние на сепаратистов" для мирного урегулирования

Об этом говорится в принятых Советом выводах относительно Украины.

"ЕС призывает Российскую Федерацию поддержать мирный план (Порошенко - ред.) и принять эффективные меры, чтобы остановить непрерывный поток нелегальных боевиков, оружия и снаряжения через украинскую границу, использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы те прекратили насилие и сложили оружие", - заявили европейские дипломаты.

Читайте такжеЕС запретил импорт товаров из Крыма без украинского сертификатаТакже они призвали РФ отвести войска от границы и отменить закон, позволяющий ввести вооруженные силы на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Рада приняла решение направить в Украину миссию для содействия реформам в секторе безопасности, включая милицию.