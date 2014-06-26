У пункта пропуска "Изварино" установлены дополнительные блокпосты

"В связи с попытками террористов пересекать границу, сейчас охрана границы дублируется блокпостами вооруженных сил и Госпогранслужбы, которые расположены в нескольких километрах отпункта пропуска и осуществляют его огневой контроль. Кроме того, патрульными самолетами Госпогранслужбы проведено освещение надводной обстановки в морской экономической зоне Украины и обследовано 5670 км2", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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По данным ведомства, также проведен мониторинг обстановки на участке границы в пределах Сумской и Черниговской областей. Нарушения режима на этих направлениях не обнаружены.

Напомним, 24 июня Госпогранслужба заявила, что потеряла контроль над пограничным пунктом "Изварино" в Луганской области на границе с Россией.