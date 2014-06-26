Томбинский рассказал, от чего зависят сроки внедрения безвизового режима Украины с ЕС

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Тадеуш Томбинский.

«В этом вопросе наибольшую работу должна провести украинская власть. Мы перешли от первого до второго этапа визового плана, который заключается в том, что законодательные решения, принятые в последнее время, будут внедрены в жизнь соответствующими институтами власти и будут реализованы соответствующие процедуры. Этот этап начинается сейчас, и чем быстрее это будет проведено украинской стороной, тем быстрее можно будет сделать оценку, все управления действуют, биометрические паспорта выдаются, они доступны, есть обработка всех данных лиц», - рассказал глава представительства ЕС.

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Он подчеркнул, что в настоящее время ряд шагов в направлении внедрения безвизового режима с ЕС зависит только от украинской власти.

«Есть несколько элементов, выполнение которых лежит целиком в руках украинской власти, а с европейской стороны есть воля, чтобы это сделать как можно быстрее. В Молдове безвизовый режим уже действует, так почему бы и Украине не начать это делать быстрее?!», - подчеркнул Томбинский.

Напомним, 23 июня Совет ЕС одобрил переход Украины ко второй фазе введения безвизового режима.