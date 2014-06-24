Левочкина обвинили в разворовывании Киева

Об этом заявил Вадим Гриб, который был помощником Валерия Хорошковского, занимавшего в то время должность первого вице-премьера.

"Им (Кравцу и Левочкину) на откуп был отдан Киев, и все кадровые решения согласовывали они", - заявил Вадим Гриб на своей странице в Facebook.

Гриб объяснил, что решил заявить о Кравце и Левочкине после того, как прочитал интервью Андрея Кравца, опубликованное «Украинской правдой» под заголовком «Завхоз Януковича Андрей Кравец: Коррупция была не в Межигорье, а в экономическом блоке Кабинета министров».

В интервью Кравец заявил, что не имеет отношения к коррупции, а все вопросы надо адресовать к Арбузову, Курченко и сыну Януковича. Кравец также упомянул, что не имеет отношения к строительному холдингу «Киевгорстрой».

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"Когда прочитал, что данный товарищ не имел никакого отношения к КГС (Киевгорстрою), то понял, что надо не умалчивать то, что знаешь, а наоборот выкладывать в эфир в надежде, что правда восторжествует. На протяжении 7-8 лет являюсь акционером КГС и наблюдал, как гробили эту структуру. О роли Кравца слышал от лиц, которые с ним вели переговоры, либо ссылался на него как центр принятия решений, который в свою очередь находился под Левочкиным", - утверждает Гриб.

В качестве одного из доказательств, Гриб опубликовал на своей странице обращение народного депутата Михаила Апостола, в котором тот описывает, как Левочкин и Кравец «интересовались» активами «Киевгорстроя».