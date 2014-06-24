Порошенко не исключает выход из режима прекращения огня

Порошенко не исключает досрочной отмены режима прекращения огня.

Об этом УНИАН сообщили в Администрации Президента.

"24 июня боевики, вопреки собственным обещаниям соблюдать режим прекращения огня, данным в Донецке на встрече с представителями Трехсторонней контактной группы, сбили вертолет Вооруженных Сил Украины и повлекли смерть девяти человек. С момента объявления мирного плана Президента террористы 35 раз открывали огонь по украинским военным", - отмечается в сообщении.

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Президент Украины вечером 24 июня во время встречи с руководителями силовых структур отдал приказ без колебаний открывать огонь в ответ.

Отмечается, что Порошенко не исключает, что режим прекращения огня может быть отменен досрочно, несмотря на постоянное его нарушение внешне контролируемыми боевиками.

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На 25 июня Глава государства надеется на проведение четырехсторонней конференции с участием Федерального Канцлера Германии Ангелы Меркель, Президента Франции Франсуа Олланда и Президента России Владимира Путина.

"Порошенко рассчитывает, что следствием этого разговора станут практические шаги России по обеспечению разоружения и отзыва наемников с территории Украины, а также внедрение надежного режима безопасности на границе", - добавляют в АП.