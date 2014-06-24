Порошенко одобрил отказ Путина от использования войск на территории Украины

Президент Украины считает обращение Владимира Путина к Совету Федерации об отмене решения об использовании военных сил РФ на территории Украины от 1 марта 2014 - первым практическим шагом после официальной поддержки Президентом России мирного плана Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Александру Турчинову с предложением переговорить с Валентиной Матвиенко относительно рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании Совета Федерации.