Порошенко одобрил отказ Путина от использования войск на территории Украины
14:12, 24 июня 2014Политика
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Президент Украины считает первым практическим шагом обращение Президента России об отмене решения об использовании военных сил РФ на территории Украины.
REUTERS
Президент Украины считает обращение Владимира Путина к Совету Федерации об отмене решения об использовании военных сил РФ на территории Украины от 1 марта 2014 - первым практическим шагом после официальной поддержки Президентом России мирного плана Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Александру Турчинову с предложением переговорить с Валентиной Матвиенко относительно рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании Совета Федерации.
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