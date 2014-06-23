Российские СМИ: Террористы обязуются соблюдать перемирие до 27 июня

Об этом заявил на переговорах об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины самопровозглашенный "премьер" "ДНР" Александр Бородай, сообщает РИА Новости.

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«Мы в ответ на прекращение огня со стороны Киева обязуемся прекратить огонь до 27 июня», - сказал он.

По его словам, в случае прекращения огня «мы сможем договориться и перейти, по крайней мере, начать консультации о ведении переговоров о мирном урегулировании конфликта».

«Передвижение войск на территории республик также прекращается, как и применение огня – режим тишины», - сказал Бородай.

Он выразил ожидание, что наблюдать за соблюдением данного режима будет Российская Федерация.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки террористы на востоке Украины нарушили режим прекращения огня более 30 раз.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого проинформировал о ситуации на востоке Украины.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, по словам Порошенко, невзирая на прекращение огня в рамках его мирного плана, боевики не сложили оружие, и продолжают обстрел блокпостов и опорных пунктов украинских Вооруженных сил. "За последние 24 часа террористы 9 раз обстреляли украинских военных. Всего же боевики нарушили режим прекращения огня 31 раз", - сообщил Порошенко.