Посол Великобритании положительно оценивает начало переговоров на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Он отметил, что “любой процесс диалога лучше чем стрельба”.

“Понятно, что слишком рано судить о прогрессе в них, слишком рано судить стимулирует ли этот процесс переговоров все стороны конфликта взять на себя обязательство относительно результатов этих переговоров”, - отметил Смит.

В то же время он подчеркнул, что “важно, чтобы Россия очень четко послала месседж сепаратистам, что есть перемирие, есть процесс диалога и вам нужно выполнять это и прекратить продолжение конфликта, военных нападений в регионе”.

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Отвечая на вопрос о возможности третьего этапа санкций против России, Смит сказал, что “работа относительно санкций продолжается”.

В то же время он отметил, что не обязательно, чтобы каждый день принималось решение о “новой санкции, но работа продолжается и лидеры европейских стран уже готовы оценить ситуацию и принять решение, если будут отсутствовать меры по деэскалации или будут шаги по дестабилизации, то тогда будут двигаться к санкциям”.