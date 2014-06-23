МИД приветствует выводы Совета ЕС и надеется на поддержку Россией мирного плана

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

«Европейский Союз в который раз подтвердил солидарность с Украиной, приняв ряд важных решений. Важно, что при этом государства-члены ЕС учли позицию нашего государства, выраженную министром иностранных дел Украины, который впервые в истории отношений между Украиной и ЕС был приглашен для участия в подобном заседании», - подчеркнули в МИД.

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В частности, как отмечается в заявлении, по итогам дискуссии ЕС безоговорочно поддержал мирный план президента Петра Порошенко, который создает основу для постепенной деэскалации и урегулирования ситуации на востоке Украины.

В этой связи МИД надеется, что Российская Федерация обратит внимание на единогласный призыв государств-членов ЕС относительно действенной поддержки мирного плана президента Украины, применения эффективных мер для прекращения незаконного перемещения боевиков, оружия и оборудования на территорию Украины, оказания влияния на сепаратистов с целью прекращения насилия, сложения оружия и освобождения заложников, сдерживания от наращивания военного присутствия возле украинской границы, а также отмены разрешения Совета Федерации Федерального собрания РФ от 1 марта с.г. на использование вооруженных сил РФ на территории Украины.

Также, как считают в МИД, свидетельством решительных намерений ЕС добиться выполнения мирного плана президента Украины является готовность к дальнейшему расширению санкций против РФ в случае отсутствия действенных шагов Москвы, направленных на деэскалацию ситуации.

Министерство также благодарно за последовательную позицию ЕС относительно решительного осуждения и непризнания незаконной аннексии Крыма. «Предметным подтверждением этой позиции стало принятое по итогам заседания решение о запрещении импорта в ЕС товаров, произведенных в Крыму, за исключением тех, чье украинское происхождение будет подтверждено уполномоченными органами Украины», - отмечается в заявлении.

Кроме того, беспрецедентно важным является решение Совета ЕС об учреждении Миссии ЕС в Украине в рамках общей политики безопасности и обороны, которая будет способствовать развитию возможностей Украины в осуществлении реформы сектора гражданской безопасности и верховенства права, подчеркнули в МИД. Ведомство надеется на скорое развертывание Миссии ЕС, которая дополнит соответствующие усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая уже действует в Украине.

Также Министерство иностранных дел приветствует решение Совета о поддержке рекомендации Европейской комиссии о переходе Украины к выполнению заключительной фазы Плана действий по визовой либерализации. «Это решение является важным признанием прогресса, достигнутого украинской стороной в последнее время, на пути приближения к введению безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС. В этом контексте подтверждаем преданность правительства Украины эффективной работе в рамках имплементационной фазы, качество которой будет оценено Европейской комиссией уже осенью с.г.», - подчеркивается в заявлении.