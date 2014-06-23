ЕС должен четко спросить Россию о ее поддержке мирного плана Порошенко - Климкин

Об этом Климкин сообщил сегодня в Люксембурге по итогам участия в заседании Совета ЕС, отвечая на вопрос УНИАН.

«Нам нужна политическая поддержка, четкий месседж относительно того, что Россия должна поддержать президентский план, все его 15 пунктов. Нам сейчас важно, чтобы осуществлялся эффективный контроль над границей, нам нужно, чтобы было отозвано решение Совета Федерации об использовании российских войск на территории Украины, а также другие меры политической поддержки», - подчеркнул Климкин.

По его словам, это заседание «было исключительно важным, потому что у меня была возможность детально проинформировать о логике и видении президентского мирного плана». «Я также детально проинформировал министров ЕС о ситуации в Донецкой и Луганской областях. Хочу отметить поддержку всех 28 министров мирного плана президента, поддержку наших последующих усилий», - констатировал Климкин.

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Кроме того, министр сообщил, что у него состоялась встреча с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности баронессой Кэтрин Эштон, в ходе которой речь шла о том, «как мы будем дальше продвигаться в поддержке президентского плана».

«Я детально проинформировал об этапах этого плана, и каким образом мы намереваемся его реализовать в ближайшие дни. Поддержка ЕС является для нас в эти дни критической. Президент Украины находится в постоянном контакте со всеми европейскими лидерами и лидерами США», - отметил он.