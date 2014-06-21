В Донецке может пройти круглый стол с участием представителей РФ - заместитель губернатора

На следующей неделе в Донецке может пройти круглый стол по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сегодня на съезде Партии развития в Киеве заявил первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Андрей Николаенко, который присутствовал на мероприятии в качестве гостя, сообщают "Новости Донбасса".

«Мы не будем забегать вперед, но есть большие основания считать, что на следующей недели мы сможем организовать круглый стол с участием Российской Федерации, но это уже будет в Донецке», - сказал он.