В Донецке может пройти круглый стол с участием представителей РФ - заместитель губернатора
21:03, 21 июня 2014Политика
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Об этом заявил первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Андрей Николаенко.
Николаенко: "В Донецке может пройти круглый стол с участием представителей РФ " / Фото: УНИАН
На следующей неделе в Донецке может пройти круглый стол по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом сегодня на съезде Партии развития в Киеве заявил первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Андрей Николаенко, который присутствовал на мероприятии в качестве гостя, сообщают "Новости Донбасса".
«Мы не будем забегать вперед, но есть большие основания считать, что на следующей недели мы сможем организовать круглый стол с участием Российской Федерации, но это уже будет в Донецке», - сказал он.
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