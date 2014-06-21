В Донецке боевики устроили перестрелку: искали представителей "Правого сектора"

Об этом сообщается на официальном сайте Донецкого городского совета.

"В Калининском районе возле гостиницы "Нива" была днем перестрелка. 40 вооруженных сторонников ДНР, по неподтвержденной информации, не пускали в здание гостиницы представителей "Правого сектора". Между ними завязался вооруженный конфликт. О пострадавших пока неизвестно", - говорится в сообщении.

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В горсовете также отмечают, что из-за перестрелки был закрыт Калининский рынок, а покупатели и продавцы - эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают службы МВД.

Донецкое издание 62.ua со ссылкой на информированные источники пишет, что сперва несколько очередей прозвучало возле гостиницы «Нива», затем около 40 вооруженных людей вошли в здание. Они отобрали у дежурной ключи от всех номеров гостиницы и произвели проверку проживающих в них.

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В результате происшествия жертв и пострадавших нет. Лишь повреждена входная дверь в гостиницу.

О перестрелке в своем Twitter также написал главный редактор донецкого агентства "ОстроВ" Сергей Гармаш:

"Террористы в Донецке решили, что в гостинице "Нива", возле Калининского рынка живут "правосеки". Гостиницу расстреляли, рынок разбежался", - отметил он.

Террористы в Донецке решили, что в гостинице "Нива", возле Калининского рынка живут "правосеки". Гостиницу расстреляли, рынок разбежался. — Сергей Гармаш (@s_garmash) 21 июня 2014

Милиция Донецка и «Правый сектор» отрицают информацию о перестрелке между террористами «ДНР» и бойцами «Правого сектора», сообщает Радио Свобода.

Как отметили в ГУ МВД Донецкой области, информация о стрельбе поступила от очевидцев возле Калининского рынка. Правоохранители зашли в гостиницу, где администрация сообщила, что в отель прибыли до 40 боевиков. Они забрали ключи от номеров и комнат отеля. Пооткрывав все комнаты и номера и убедившись, что там нет никого, боевики вернули ключи и покинули помещение.

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Информацию о перестрелке опровергают и в «Правом секторе».

«Это какой-то бред. Представьте, что началось бы в Донецке, если бы туда прибыл отряд «Правого сектора». Там бы не просто перестрелка была бы, а самый настоящий бой с погибшими и ранеными. Не было там наших ребят».