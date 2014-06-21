В Киеве проходит съезд Партии развития Украины

21 июня в Киеве открылся съезд Партии развития Украины, в котором принимают участие почти 1000 делегатов от всех областей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня мы с вами находимся в начале большого пути. Впервые мы создаем партию, в которой не будет вождей. В нашей партии будут слышать мнение каждого члена партии и каждого региона. У нас хватит мужества, сил и решительности, чтобы Партия развития Украины стала фундаментом для нового украинского государства. А это значит прозрачное избрание всех руководящих органов, открытое финансирование, вовлечение граждан в процесс принятия решений, справедливое представительство всех регионов в руководстве партии", - заявил в своем выступлении соучредитель Партии развития Украины Сергей Ларин.

Он также рассказал о готовности сотрудничать с теми, кто "разделяет наши принципы и взгляды на будущее нашей страны. Богатая и процветающая Украина - наша цель». Делегаты планируют утвердить руководящие органы партии, Программу и Устав.