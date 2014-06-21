В Киеве проходит съезд Партии развития Украины

12:32, 21 июня 2014
Политика
0 0

В съезде принимают участие почти 1000 делегатов от всех областей страны.

21 июня в Киеве открылся съезд Партии развития Украины, в котором принимают участие  почти 1000 делегатов от всех областей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня  мы  с вами  находимся  в начале большого пути. Впервые  мы создаем партию, в  которой  не будет  вождей. В нашей  партии  будут  слышать мнение каждого члена  партии и каждого  региона. У нас хватит мужества, сил и решительности, чтобы Партия развития Украины стала фундаментом для нового украинского государства. А это значит прозрачное избрание всех руководящих органов, открытое финансирование, вовлечение граждан в процесс принятия решений, справедливое представительство всех регионов в руководстве партии", - заявил  в своем  выступлении соучредитель Партии развития  Украины Сергей Ларин.

Он также рассказал о готовности сотрудничать с теми, кто "разделяет наши принципы и взгляды на будущее нашей страны. Богатая  и процветающая  Украина  - наша  цель». Делегаты планируют утвердить руководящие органы партии, Программу и Устав.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter