В Одессе в ходе расследования беспорядков 2 мая опросили уже более 500 человек - МВД

В Одессе 2 мая во время массовых беспорядков координировались действия обеих сторон. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании временной контрольной комиссии по осуществлению депутатского контроля над ходом досудебного расследования преступлений, совершенных 2 мая в Одессе, сообщил первый заместитель начальника Главного управления МВД в Одесской области, начальник следственного управления ГУМВД Дмитрий Цветков.

«Сейчас у нас есть понимание того, что у событий 2 мая есть определенные организаторы, определенные люди, координировавшие действия, происходившие на улице Греческой и на Куликовом поле. Работы ведутся, но сказать о том, кто был инициатором этих событий, можно будет только тогда, когда дойдем до конца этой цепочки. Координация действий наблюдается с обеих стороны», - сказал Цветков.

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Он добавил, что в ходе следствия опрошено более 500 человек, из которых 85 признаны потерпевшими.

Он добавил, что один из, применявших огнестрельное оружие (карабин «Сайга»), объявлен в розыск, остальным, «которые были с оружием, есть на видеозаписи, им всем объявлено о подозрении».

«Большая часть их установлена – 6 человек. Там есть разное оружие: и дробь, и пули... Проблема в том, что для того, чтобы доказать причастность к тому или иному убийству, недостаточно видеозаписи о том, что человек там был с оружием. Проблема в том, что дробь не оставляет на себе классификации: этих людей нужно документировать, привязывать к месту, устанавливать направление стрельбы - сложная работа, которую проводят», - сказал Цветков.

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Кроме того, по словам Цветкова, среди людей, получивших огнестрельные ранения, есть сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Сразу погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.