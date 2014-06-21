Баррозу призывает Россию поддержать словом и делом мирный план Порошенко

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу приветствует мирные усилия президента Украины Петра Порошенко и призывает Россию публично и конкретными действиями поддержать его план.

Об этом Баррозу заявил в субботу в Таллинне во время встречи с премьер-министрами балтийских стран, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы приветствуем заявление президента Порошенко о прекращении огня и 15 пунктах плана мирного урегулирования кризиса в восточной Украине. Мы приветствуем президента Порошенко за его усилия и призываем все стороны не упустить этот момент, чтобы переломить тенденцию постоянного ухудшения безопасности и гуманитарной ситуации в восточной Украине", - заявил президент ЕК.

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В этой связи он призвал все стороны соблюдать условия мирного плана и активно способствовать его введению. "Мы призываем Российскую Федерацию использовать для этого все свое влияние, и поддержать этот план публично и конкретными действиями", - заявил Баррозу.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июня 2014 года «О Плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины».

План введен с 22.00 20 июня по 22.00 27 июня 2014 года.

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План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности, для всех участников переговоров, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.

В частности, планируется создать 10-километровую буферную зону на украинско-российской государственной границе. Предусмотрен вывод незаконных вооруженных формирований, создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников, разоружение.

Также планируется создать в структуре МВД подразделения для осуществления совместного патрулирования.

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Согласно плану, незаконно удерживаемые административные здания в Донецкой и Луганской областях должны быть освобождены. Среди шагов также - возобновление деятельности местных органов власти, возобновления центрального теле- и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.

План предусматривает шаги по децентрализации власти.