Мирный план Порошенко: укрепление границы, децентрализация и парламентские выборы
Президент Украины Петр Порошенко в ходе первой рабочей поездки на Донбасс представил мирный план по урегулированию ситуации в восточных регионах страны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, план состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности для всех участников переговоров, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, освобождения заложников.
Кроме этого, планируется создать 10-километровую буферную зону на российско-украинской государственной границе.
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План предусматривает вывод незаконных вооруженных формирований, создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников, разоружения.
Также планируется создать в структуре МВД подразделения для осуществления совместного патрулирования.
Согласно плану, незаконно удерживаемые административные здания в Донецкой и Луганской областях должны быть освобождены.
Среди шагов также - восстановление деятельности местных органов власти, возобновление центрального теле-и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.
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План предусматривает шаги по децентрализации власти (путем избрания исполкомов, защиту русского языка; проект изменений в Конституцию).
Кандидатуры руководителей областных государственных администраций будут согласовываться с представителями Донбасса.
План предусматривает проведение досрочных местных и парламентских выборов.Также речь идет о программе создания рабочих мест в регионе и восстановление объектов промышленности и социальной инфраструктуры.