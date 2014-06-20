Мирный план Порошенко: укрепление границы, децентрализация и парламентские выборы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, план состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности для всех участников переговоров, освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, освобождения заложников.

Кроме этого, планируется создать 10-километровую буферную зону на российско-украинской государственной границе.

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План предусматривает вывод незаконных вооруженных формирований, создание гарантированного коридора для выхода российских и украинских наемников, разоружения.

Также планируется создать в структуре МВД подразделения для осуществления совместного патрулирования.

Согласно плану, незаконно удерживаемые административные здания в Донецкой и Луганской областях должны быть освобождены.

Среди шагов также - восстановление деятельности местных органов власти, возобновление центрального теле-и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.

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План предусматривает шаги по децентрализации власти (путем избрания исполкомов, защиту русского языка; проект изменений в Конституцию).

Кандидатуры руководителей областных государственных администраций будут согласовываться с представителями Донбасса.

План предусматривает проведение досрочных местных и парламентских выборов.Также речь идет о программе создания рабочих мест в регионе и восстановление объектов промышленности и социальной инфраструктуры.