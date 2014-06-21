На территории РФ обнаружили танки и военных с украинскими опознавательными знаками - СНБО

В Ростовской области России, возле села Миллерово, выявлены танки и военные с украинскими опознавательными знаками, которые могут быть использованы для совершения провокаций в Украине или России.

Об этом сообщил журналистам представитель Информационного центра Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Чеповой.

«На территории Российской федерации возле села Миллерово Куйбышевского района Ростовской области выявлена военная техника, в том числе танки с украинскими опознавательными знаками, возле которых замечены военнослужащие, которые одеты в форму Вооруженных сил Украины», - сказал Чеповой, отметив, что марка танков уточняется.

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По его словам, эта техника и военные могут быть использованы для провокаций во время выполнения плана президента Украины Петра Порошенко о мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

«Целью этого может быть совершение провокаций на территории Украины или даже России. Призываем всех присоединиться к мирному плану президента Украины и соблюдать режим прекращения огня», - сказал Чеповой.

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При этом он сообщил, что при нарушении террористами условий мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, украинские военные готовы дать им отпор.

«Все боевики, террористы и диверсанты, которые нарушают и будут нарушать объявленный режим прекращения огня, получат жесткий и адекватный ответ», - подчеркнул представитель Информационного центра СНБО.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июня 2014 года «О Плане президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины». План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности, освобождения от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.

План введен с 22.00 20 июня по 22.00 27 июня 2014 года.